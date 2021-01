(Özel) Sahipleri tarafından terk edilen köpeklerin karda oynaması tebessüm ettirdi Kış aylarında sıcak yuvalarından atılan köpeklere sahip çıkıyor Bir hevesle alınıp sokağa atılan 500 köpeğe bakıyor, ücretsiz olarak sahiplendiriyor

Bursa’da sokağa atılan evcil 500’ü aşkın köpeğin bakımını kurduğu dernekle üstlenen Emre Demir, bir hevesle alınan köpeklerin kış aylarında bile sokağa atıldığına dikkat çekti. Evlerinden atılan köpeklerin karda oyun oynaması tebessüm ettirdi.

Bursalı hayvansever Emre Demir, geçtiğimiz yıllarda kurduğu Her Eve Bir Pati Derneği aracılığı ile sokağa atılan 500’den fazla evcil köpeğe bakıyor. 5 dönüm arazi üzerine kurdukları çiftlikte köpeklere hayvanseverlerin ve belediyelerin katkıları ile bakıp, sahiplendirdiklerini anlatan Emre Demir, özellikle kış aylarında sokak hayatına alışkın olmayan evcil köpeklerin sokaklara bırakılmasının kendilerine çok üzdüğünü dile getirdi. Sokakta yaşamaya alışkın olmayan, bir hevesle ya da hediye olarak alınan köpeklerin büyümeye başladıktan sonra sokaklara bırakılmasının vicdanları sızlattığını anlatan Demir, vatandaşların petshoplardan köpek satın almamasını, buradan ücretsiz şekilde sahiplenebileceklerini de vurguladı.

32 yaşındaki Emre Demir, “Derneğimizin adı Her Eve Bir Pati’dir. Maksadımız her eve birer pati verebilmektir. Çünkü köpekler çok fazla terk ediliyorlar. Baktığınızda buradaki tüm dostlarımız bir sene önce evlerinde kış ayını geçiriyorken şu anda bir çoğu kış ayını bu soğukta sokaklarda geçirmek zorunda kalabiliyor. Gerçekten havalar çok soğuk ve bu soğuk havayı hayvanlarımız da hissediyor. Bizim burada özel olarak baktığımız hayvanlar bile zorlanıyorken, dışarıda ormanlara bırakılan hayvanların şartlarını düşünemiyoruz. Burada mutsuzluktan mutluluk çıkarmaya çalışıyoruz. Hiçbir hayvan kesinlikle terk edilmeyi hak etmiyor. Bu yüzden bir dost edinmek isteyen insanlara mesajımız, satın almamaları ve onlara yuva olmalarıdır” diye konuştu.

“Aslında köpekler karla oynamayı seviyor”

Köpeklerin karla oynamayı sevdiğini de vurgulayan Demir, “Bizler nasıl kar yağdığında seviniyorsak, köpekler de karı seviyor. Ama tabi karı sevmelerindeki sebep bizler onlara sağlıklı ortamda baktığımız içindir. Yatabilecekleri yerleri, yiyecek mamaları var. Ama maalesef sokaklarda, ormanlarda yaşamak zorunda bırakılan can dostlarımız karı sevmiyor, sevemiyor. Biz bu havalarda dışarıdaki hayvanların beslenme programlarını da arttırıyoruz. Hayvanlar soğuktan olmasa da yiyecek bulamadıkları için açlıktan ölebiliyorlar, metabolizmaları zayıflıyor. Bizim bile ellerimiz donuyorken, onların dışarıda hayatta kalmalarını hissetmeye çalışıyoruz” dedi.

“Kış aylarında evden sokağa köpeklerin bırakıldığını biliyoruz”

Gerçekçi olunması gerektiğini ve Türkiye’de çok fazla hayvan olduğunun altını çizen Demir, “Türkiye’de çok fazla terk edilen hayvan var. Asıl amacımız hayvanların terk edilmesini önlemektir. Bu gördüğünüz hayvanların çoğu zamanında karne, doğum günü, sevgililer günü hediyesi olarak satın alınmış ama bakılamadığından terk edilmiş hayvanlardır. Düşünün bebekken her şey çok güzel, ama büyümeye başlayınca bakamadıklarını anlıyorlar ve sokağa terk ediyorlar. Bu çok kötü bir şey. Biz insanlar sevdiğimiz birinden ayrıldığımız zaman ne kadar üzülüyorsak, köpekler de üzülüyorlar. Kış mevsiminde bile hala sokağa köpek bırakıldığına şahitlik ediyoruz. Biz çok demagoji yapmaktan hoşlanmıyoruz ama buraya gelen hayvanlar çok mutlu değiller. Bunlar bir süre yemek yemiyor, küsüyorlar. Biz onların güvenini kazanmak için önce sevginizi vermeniz gerekiyor. Bizden onlara zarar gelmeyeceğini hissettirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Tüm buradaki köpeklerin proje ortakları, belediyeler ve hayvanseverlerin yardımları ile döndüğünü belirten Demir, köpek sahiplenmek ve kendilerine katkı koymak isteyenlerin de dernekle irtibata geçebileceklerini sözlerine ekledi.

