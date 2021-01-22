(Özel) Sahipleri tarafından terk edilen köpeklerin karda oynaması tebessüm ettirdi Kış aylarında sıcak yuvalarından atılan köpeklere sahip çıkıyor Bir hevesle alınıp sokağa atılan 500 köpeğe bakıyor, ücretsiz olarak sahiplendiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Sahipleri tarafından terk edilen köpeklerin karda oynaması tebessüm ettirdi Kış aylarında sıcak yuvalarından atılan köpeklere sahip çıkıyor Bir hevesle alınıp sokağa atılan 500 köpeğe bakıyor, ücretsiz olarak sahiplendiriyor

İHA

(Özel) Sahipleri tarafından terk edilen köpeklerin karda oynaması tebessüm ettirdi Kış aylarında sıcak yuvalarından atılan köpeklere sahip çıkıyor Bir hevesle alınıp sokağa atılan 500 köpeğe bakıyor, ücretsiz olarak sahiplendiriyor

Bursa’da sokağa atılan evcil 500’ü aşkın köpeğin bakımını kurduğu dernekle üstlenen Emre Demir, bir hevesle alınan köpeklerin kış aylarında bile sokağa atıldığına dikkat çekti. Evlerinden atılan köpeklerin karda oyun oynaması tebessüm ettirdi.
Bursalı hayvansever Emre Demir, geçtiğimiz yıllarda kurduğu Her Eve Bir Pati Derneği aracılığı ile sokağa atılan 500’den fazla evcil köpeğe bakıyor. 5 dönüm arazi üzerine kurdukları çiftlikte köpeklere hayvanseverlerin ve belediyelerin katkıları ile bakıp, sahiplendirdiklerini anlatan Emre Demir, özellikle kış aylarında sokak hayatına alışkın olmayan evcil köpeklerin sokaklara bırakılmasının kendilerine çok üzdüğünü dile getirdi. Sokakta yaşamaya alışkın olmayan, bir hevesle ya da hediye olarak alınan köpeklerin büyümeye başladıktan sonra sokaklara bırakılmasının vicdanları sızlattığını anlatan Demir, vatandaşların petshoplardan köpek satın almamasını, buradan ücretsiz şekilde sahiplenebileceklerini de vurguladı.
32 yaşındaki Emre Demir, “Derneğimizin adı Her Eve Bir Pati’dir. Maksadımız her eve birer pati verebilmektir. Çünkü köpekler çok fazla terk ediliyorlar. Baktığınızda buradaki tüm dostlarımız bir sene önce evlerinde kış ayını geçiriyorken şu anda bir çoğu kış ayını bu soğukta sokaklarda geçirmek zorunda kalabiliyor. Gerçekten havalar çok soğuk ve bu soğuk havayı hayvanlarımız da hissediyor. Bizim burada özel olarak baktığımız hayvanlar bile zorlanıyorken, dışarıda ormanlara bırakılan hayvanların şartlarını düşünemiyoruz. Burada mutsuzluktan mutluluk çıkarmaya çalışıyoruz. Hiçbir hayvan kesinlikle terk edilmeyi hak etmiyor. Bu yüzden bir dost edinmek isteyen insanlara mesajımız, satın almamaları ve onlara yuva olmalarıdır” diye konuştu.
“Aslında köpekler karla oynamayı seviyor”
Köpeklerin karla oynamayı sevdiğini de vurgulayan Demir, “Bizler nasıl kar yağdığında seviniyorsak, köpekler de karı seviyor. Ama tabi karı sevmelerindeki sebep bizler onlara sağlıklı ortamda baktığımız içindir. Yatabilecekleri yerleri, yiyecek mamaları var. Ama maalesef sokaklarda, ormanlarda yaşamak zorunda bırakılan can dostlarımız karı sevmiyor, sevemiyor. Biz bu havalarda dışarıdaki hayvanların beslenme programlarını da arttırıyoruz. Hayvanlar soğuktan olmasa da yiyecek bulamadıkları için açlıktan ölebiliyorlar, metabolizmaları zayıflıyor. Bizim bile ellerimiz donuyorken, onların dışarıda hayatta kalmalarını hissetmeye çalışıyoruz” dedi.
“Kış aylarında evden sokağa köpeklerin bırakıldığını biliyoruz”
Gerçekçi olunması gerektiğini ve Türkiye’de çok fazla hayvan olduğunun altını çizen Demir, “Türkiye’de çok fazla terk edilen hayvan var. Asıl amacımız hayvanların terk edilmesini önlemektir. Bu gördüğünüz hayvanların çoğu zamanında karne, doğum günü, sevgililer günü hediyesi olarak satın alınmış ama bakılamadığından terk edilmiş hayvanlardır. Düşünün bebekken her şey çok güzel, ama büyümeye başlayınca bakamadıklarını anlıyorlar ve sokağa terk ediyorlar. Bu çok kötü bir şey. Biz insanlar sevdiğimiz birinden ayrıldığımız zaman ne kadar üzülüyorsak, köpekler de üzülüyorlar. Kış mevsiminde bile hala sokağa köpek bırakıldığına şahitlik ediyoruz. Biz çok demagoji yapmaktan hoşlanmıyoruz ama buraya gelen hayvanlar çok mutlu değiller. Bunlar bir süre yemek yemiyor, küsüyorlar. Biz onların güvenini kazanmak için önce sevginizi vermeniz gerekiyor. Bizden onlara zarar gelmeyeceğini hissettirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Tüm buradaki köpeklerin proje ortakları, belediyeler ve hayvanseverlerin yardımları ile döndüğünü belirten Demir, köpek sahiplenmek ve kendilerine katkı koymak isteyenlerin de dernekle irtibata geçebileceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gököz Gölü buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Gököz Gölü buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu
Gemlik’te hasta nakil ambulansı hizmete başlıyor
YEREL HABERLER Gemlik’te hasta nakil ambulansı hizmete başlıyor
İş yerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER İş yerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Bu aparat sayesinde yüzde 67 su tasarrufu sağlanacak Nilüfer Belediyesi su tasarrufu için musluk aparatı dağıtıyor
YEREL HABERLER Bu aparat sayesinde yüzde 67 su tasarrufu ...
(Özel) Köpek yeni doğan bebeği kimseyle paylaşmıyor Annesi "Çocuğumu ben seveceğim" deyince köpek minik bebeği hemen yalamaya başlıyor
YEREL HABERLER (Özel) Köpek yeni doğan bebeği kimseyle ...
Uludağ´daki oteller, sömestir tatilinde yüzde 90 doluluk oranına ulaştı
YEREL HABERLER Uludağ´daki oteller, sömestir tatilinde yüzde 90 ...
Karda traktörlerle drift
YEREL HABERLER Karda traktörlerle drift
Kontrolden çıkan otomobil önce otobüse çarptı sonra durağa daldı: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil önce otobüse çarptı sonra ...
Bursa’da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi servisine ardından durağa girdi:1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi ...
Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı
Bursaspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor taktik çalıştı
Otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü
Buzlu yolda düşen babanın, kucağındaki kızını koruma çabası kamerada-YENİDEN (2)
YEREL HABERLER Buzlu yolda düşen babanın, kucağındaki kızını koruma ...
Kahraman baba konuştu: "O acı çekeceğine ben çekeyim" Bursa'da buzlu yolda kayarak düşen baba kucağındaki çocuğunu böyle korudu Bursa'da bir babanın buzlu yolda kucağındaki çocuğunu koruma anları ve bir kişinin merdivenlerden sırt üstü düşmesi kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Kahraman baba konuştu: "O acı çekeceğine ben ...
Verimli arazileri talan edecek projeye büyük tepki
YEREL HABERLER Verimli arazileri talan edecek projeye büyük tepki
Gürsu metruk binalardan arındırılıyor
YEREL HABERLER Gürsu metruk binalardan arındırılıyor
Bursaspor’un Adana Demirspor’a karşı üstünlüğü var
YEREL HABERLER Bursaspor’un Adana Demirspor’a karşı üstünlüğü var
Mobil ekipler vatandaş ve esnafın yanında
YEREL HABERLER Mobil ekipler vatandaş ve esnafın yanında
Yeni sistem ile 30 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı
YEREL HABERLER Yeni sistem ile 30 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı
‘Çarşıbaşı’ için 34 proje yarışacak
YEREL HABERLER ‘Çarşıbaşı’ için 34 proje yarışacak
AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık: "Gemlik'in 50 yıllık su sorununu çözecek Büyük Kumla barajının bitme aşamasında"
YEREL HABERLER AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık: "Gemlik'in 50 ...
Dezenfekte çalışmalarında durmak yok
YEREL HABERLER Dezenfekte çalışmalarında durmak yok
Nilüfer’de temel spor eğitimi başlayacak
YEREL HABERLER Nilüfer’de temel spor eğitimi başlayacak
Özen: “Bursa’ya 13 bin kişilik yeni yurt kazandırıyoruz” “Her zaman üniversite öğrencilerinin yanındayız”
YEREL HABERLER Özen: “Bursa’ya 13 bin kişilik yeni yurt ...