Bursaspor'da hedef ikinci yarıya galibiyetle başlamak

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Sezonun ikinci yarısına Adana Demirspor maçıyla başlayacak Bursaspor´da tek hedef galibiyet.
TFF 1´inci Lig´de son dönemde yaptığı çıkış ve genç oyuncularının performansıyla gündeme gelen Bursaspor, sezonun ikinci yarısını Adana deplasmanında açıyor. Bursa temsilcisi, yarın saat 19.00´da Adana Demirspor´a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı´nda oynanacak karşılaşma öncesinde Bursaspor, 27 puan ile 9´uncu sırada, Adana Demirspor ise 31 puan ile 5´inci basamakta bulunuyor.
İki ekip, bu zorlu randevu ile birlikte 53´üncü kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan mücadelelerde Bursaspor´un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılar 24 kez sahadan galibiyetle ayrılırken; Adana ekibi ise 16 maçta kazanan taraf oldu. Geriye kalan 12 maçta ise taraflar birer puana razı oldu. Ligin ilk yarısında Bursa´da oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, 3-1´lik skor ile kazandı.
Adana´da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekibin üstünlüğü söz konusu. Rakibine 26 kez konuk olan Bursaspor, bu mücadelelerden yalnızca 6´şar galibiyet ve beraberlik çıkarırken, 14 mücadeleyi ise kaybetti. Bursa temsilcisi, geçen sezon Adana´da oynadığı her iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılırken, bu kez kazanarak buradaki galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.
İki ekip de son maçlarında formda bir görüntü çizdi. Adana Demirspor, ligde oynadığı son 4 maçının 3´ünü kazanarak zirve iddiasını sürdürdü. Bu sezon iç sahada 9 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Adana ekibi, son iki maçını da kazandı. Bursaspor da ligdeki son 5 maçında yenilmezken; bu mücadelelerin 4´ünden galibiyetle ayrıldı. Sadece bir kez berabere kalan Bursa ekibi, deplasmanda da 3 maçtır kaybetmiyor.
ŞEHİR GALİBİYET İÇİN KENETLENDİ
Karşılaşma öncesinde Bursa galibiyet için kenetlendi. Son dönemlerde mali açıdan sıkıntılı günler yaşayan Bursaspor Kulübü´ne Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 535´er bin lira katkı sağlarken; aynı zamanda Otto Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Dinçtürk, Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik ve Harput Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Etkeser tarafından da 50´şer bin liralık galibiyet primi verilecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-01-22 10:47:40
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