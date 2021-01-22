Belediye ekiplerini şaşırtan detay Ağaç dalındaki geyik silüeti hayrete düşürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın İznik ilçesinde kış şartları sebebiyle ağaçlara bakım yapan belediye ekipleri gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Ağacın dalında oluşan buzun geyik silüeti ekipleri hayrete düşürdü.

İznik’te ağaçlara bakım yapan İznik Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Kemalpaşa Mahallesinde bir sokaktaki ağaçta buzdan bir cisim fark etti. Şekil alarak geyiği andıran buzlanmış cisim ekiplere şaşkınlık yaşattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.