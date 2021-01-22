Pandeminin ardından açılan Oylat'ta sömestir yoğunluğu 



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde pandemi nedeniyle bir süre kapalı kaldıktan sonra açılan Oylat Kaplıcaları'nda sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor. Geçen yıl yurt içi ve dışından 300 bin kişinin ziyaret ettiği kaplıcalardaki otellerde, doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

İnegöl'de bulunan ve turizm merkezi haline gelen Oylat Kaplıcaları'ndaki otellerde sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Şehir merkezine 27 kilometre uzaklıktaki kaplıcalar bölgesinde bulunan 3 otelde geçen yıl 300 bin kişi konaklarken, bu yılın ilk ayı da hareketli geçiyor. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle kapalı kalan ve bugün yeniden açılan otellerin girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor. Banyolara ise sınırlı sayıda kişi alınıyor.

40,5 derece kaynağından çıkan, zengin mineralli kaynak suyu ile binlerce kişiye şifa dağıtan Oylat Kaplıcaları, romatizma olmak üzere eklem ağrıları, cilt ve kadın hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geliyor.

OYLAT A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü Özgür Yıldız, ''Sömestir dönemiyle ilgili yoğun bir talep var. Hafta sonu yüzde yüz, hafta içi yüzde 70 oranında otellerde doluluk oranı var. Şifalı incimiz Oylat, büyük talep görüyor. Su kalitesiyle, doğasıyla diğer kaplıcalardan ayıran temel özellikleriyle misafirlerimizin tercih ettikleri merkeziz. Tüm tedbir ve kurallara uygun şekilde misafirlerimizi ağırlamaya başladık. 40.5 derece kaynağından çıkan suyumuz, direk kullanıma sunulmaktadır. Güzel doğasıyla gezilip görülebilecek bir çok alan var. Doğal Şelalesi, Türkiye'nin 2. büyük mağarasıyla Oylat ön plana çıkıyor. Tüm Türkiye genelindeki misafirlerimizi Oylat´ımıza bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-01-22 11:33:48



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