Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı

Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)BURSA'nın Harmancık ilçesinde yaşayan Ü.A. (78), rahatsızlanması üzerine kötü hava koşullarına rağmen havalanan helikopter ambulans ile alınarak, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Serebrovasküler hastası Ü.A. (78), evinde rahatsızlandı. Yakınları durumu, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne bildirildi. Hemen havalanan helikopter ambulans, olumsuz hava koşullarına rağmen hastayı ilçeden alıp, şehir merkezine getirdi. Hasta, burada hazır bekleyen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-01-22 11:54:33
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