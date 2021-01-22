Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı

Bakanlar, vefat eden tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için taziye mesajı yayımladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)BURSA'nın Harmancık ilçesinde yaşayan Ü.A. (78), rahatsızlanması üzerine kötü hava koşullarına rağmen havalanan helikopter ambulans ile alınarak, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Serebrovasküler hastası Ü.A. (78), evinde rahatsızlandı. Yakınları durumu, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne bildirildi. Hemen havalanan helikopter ambulans, olumsuz hava koşullarına rağmen hastayı ilçeden alıp, şehir merkezine getirdi. Hasta, burada hazır bekleyen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-22 11:54:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.