Türk Eximbank 2021’i ‘sigorta yılı’ ilân etti BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Bursa’ya bin 300’den fazla yeni ihracatçı kazandırdık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Eximbank 2021’i ‘sigorta yılı’ ilân etti BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Bursa’ya bin 300’den fazla yeni ihracatçı kazandırdık”

İHA

Türk Eximbank 2021’i ‘sigorta yılı’ ilân etti BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Bursa’ya bin 300’den fazla yeni ihracatçı kazandırdık”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında düzenlenen “Türk Eximbank Kredi ve Alacak Sigortası Destekleri” webinarına katılan Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 2021 yılını ‘sigorta yılı’ olarak ilân ettiklerini açıkladı. Pandemi döneminin sigortanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Güney, “2021 yılında ihracatçılara desteğimizi 50 milyar dolara çıkarmayı ve bunun önemli bir kısmının sigorta finansman desteği olarak gerçekleşmesini hedefliyoruz.” dedi.
Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi kapsamında Eximbank'ın ihracat kredileri ve alacak sigortası programlarına ilişkin bilgilendirme webinarı düzenlendi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve Eximbank yetkililerinin katıldığı programa BTSO üyeleri büyük ilgi gösterdi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Kovid19 salgınının, üretim ve ihracatın önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. İç pazar ağırlıklı çalışan şirketlerin kısıtlamaların da etkisiyle süreçten daha yoğun etkilendiğini, ihracat odaklı firmaların ise krizin etkilerini daha az hasarla atlattığını vurgulayan Burkay, “Pandeminin küresel ticarete büyük darbe vurduğu ve korumacılık politikalarının zirveye ulaştığı bir dönemde; Bursa iş dünyası olarak geçen yılda 200’ü aşkın ülke ve serbest bölgeye 14 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi başardık. Bu süreçte Eximbank da gerçekleştirdiği stratejik dönüşümle birlikte vadelerin uzatılmasından TL cinsinden reeskont kredilerine, KGF destekli kredi paketlerinden ihracat taahhüt sürelerinin uzatılmasına kadar birçok destek mekanizmasıyla firmalarımızın yanında oldu. İhracatçı şirketlerimize ve ihracata hazırlanan KOBİ’lerimize en büyük finansal desteği sağlayan Türk Eximbank’a teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
Türkiye’de yaklaşık 2 milyon işletmenin bulunduğunu, ihracatçı firma sayısının ise 100 bin civarında olduğunu belirten Başkan Burkay, ihracatçı sayısının artırılması noktasında oda ve borsaların çalışmalarının önemine vurgu yaptı. BTSO olarak Türkiye’nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgiler veren Başkan Burkay, “Küresel Fuar Acentesi projemizle 7 binden fazla üyemizi uluslararası pazarlara taşıdık. Ticari Safari projemizle 100’ü aşkın ülkeden yaklaşık 30 bin yabancı iş insanını Bursa’da üyelerimizle buluşturduk. Ticaret Bakanlığımızın New York’ta hayata geçirdiği Türk Ticaret Merkezi projesinde paydaş kuruluşlar arasında yer alan öncü oda olurken, üyelerimize 365 gün açık fuar imkanı sunduk. Yine Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle toplam 28 URGE ve 2 HİSER projemiz ile yaklaşık 1.000 firmamızı ülkemizin yerli ve milli hedefleri doğrultusunda uluslararası rekabete hazırladık. Bursa’da düzenlediğimiz fuar organizasyonları ve alım heyetleriyle kent ekonomisine son 8 yılda güçlü bir ivme kazandırdık. Üyelerimiz dünyanın dört bir yanında yeni iş bağlantıları kurarken, Bursamıza 1.300’den fazla yeni ihracatçı kazandırdık.” dedi.
Eximbank 2020 yılında 3 yeni ürünü devreye aldı
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türkiye ihracatının göz bebeği olan Bursa’da ihracatçı firmalarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, toplantıyı düzenleyen BTSO yönetimine teşekkür etti. Eximbank’ın ürün ve hizmetleri hakkında iş dünyasına bilgiler veren Ali Güney, amaçlarının Türkiye’den yapılan mal ve hizmet ihracatını desteklemek olduğunu söyledi. Eximbank olarak 2020 yılında 3 yeni ürünü uygulamaya aldıklarını belirten Ali Güney, “Katılım bankacılığı hassasiyeti gösteren firmalarımızın Eximbank’ın imkanlarından yararlanabilmesi adına bu prensiplere uygun şekilde bir fonlama sağladık. Reel sektörden gelen talepler doğrultusunda sigortalı alacağa dayalı bir kredi programını hayata geçirdik. Alacak sigortalarını teminat olarak değerlendirip buna bağlı olarak 1 yıla kadar vadeli kredi kullandırıyoruz. Yine yatırım malı ihracatı yapan ve yurt dışı müteahhitlik işleri ve gemi inşa sektörüne yönelik yurt dışı teminat mektubu programını uygulamaya aldık.” dedi.
Kovid19 salgını döneminde ihracatçılara gerek vade uzatımı gerekse de ihracat taahhüt sürelerinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılması ile destek olduklarını kaydeden Ali Güney, “Bu dönemde Merkez Bankası ve ilgili Bakanlıklarımızla görüşerek uygulamaya aldığımız reeskont kredileri ile ihracatçılarımızın elini güçlendirdik. Sadece pandemi sürecinde 4,4 milyar dolarlık kredinin vadesini uzattık. Merkez Bankası kaynaklı kredilerde 3 ay, Eximbank kaynaklı kredilerde otomatik olarak 6 ay vade uzatımı sağladık. Bunu yaparken de kredilerin sınıfını değiştirmeyerek firmaların bankalar nezdinde kredibilite açısından güç kaybını engellemiş olduk.” diye konuştu.
2021 sigorta yılı olacak
Eximbank’ın ana destek unsurlarından birinin alacak sigortası olduğunu belirten Ali Güney, pandemi döneminin sigortanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Alacak sigortası sayesinde ihracatçıların uzun vadeli ihracat ve sevkiyatlarını tahsilat riski olmadan gerçekleştirebildiğini kaydeden Güney, “Bununla birlikte alacak sigortası ihracatçı firmalarımızın farklı pazarlara da gönül rahatlığıyla girmesine imkan sağlıyor. 2021 yılını Eximbank olarak yapmış olduğumuz planlamada ‘sigorta yılı’ olarak ilan ettik. Buradaki hizmetimizi hem kalite hem de hız yönünden artırarak sürdüreceğiz.” dedi.
Geçen yıl Eximbank’ın ihracatçıya verdiği toplam desteğin dolar bazında bir önceki yıla göre yüzde 4’lük bir artış göstererek 45,6 milyar dolara ulaştığını belirten Ali Güney, 2021 yılında bu destekleri artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bütçedeki hedeflerinin destek miktarını 50 milyar dolara çıkarmak olduğunu kaydeden Güney, bunun önemli bir bölümünü sigorta finansman desteği olarak gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise Kovid19 salgını ile birlikte dış pazarlarda rekabet ortamının keskinleştiğini, ihracatçıların finansmana erişiminin daha fazla önem kazandığını vurguladı. Türk Eximbank’ı ihracatçıların en büyük destekçisi ve rekabet gücünü destekleyen önemli bir unsur olarak değerlendirdiklerini kaydeden Uğur, firmalara Eximbank’ın ürün ve hizmetlerinden yararlanma çağrısında bulundu.
Açılış konuşmalarının ardından Türk Eximbank yetkilileri tarafından “Türk Eximbank Kredi ve Alacak Sigortası Destekleri” bilgilendirme sunumu yapıldı. Program sorucevap bölümü ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza, kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ...
Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı
YEREL HABERLER Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı
Muhtarların en etkili olduğu ilçe
YEREL HABERLER Muhtarların en etkili olduğu ilçe
Pandeminin ardından açılan Oylat'ta sömestir yoğunluğu 
YEREL HABERLER Pandeminin ardından açılan Oylat'ta sömestir ...
Gemlik Belediyesi hasta nakil ambulansı hizmete başlıyor
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi hasta nakil ambulansı hizmete ...
Apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında
Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı
YEREL HABERLER Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı
Belediye ekiplerini şaşırtan detay Ağaç dalındaki geyik silüeti hayrete düşürdü
YEREL HABERLER Belediye ekiplerini şaşırtan detay Ağaç dalındaki ...
Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada
YEREL HABERLER Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı ...
Bursaspor'da hedef ikinci yarıya galibiyetle başlamak
YEREL HABERLER Bursaspor'da hedef ikinci yarıya galibiyetle başlamak
Uludağ'ı hiç böyle görmediniz
YEREL HABERLER Uludağ'ı hiç böyle görmediniz
Bursa'da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bursa'da kontrolden çıkan otomobil önce servis otobüsüne sonra otobüs durağına çarptı, o anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı ...
(Özel) Sahipleri tarafından terk edilen köpeklerin karda oynaması tebessüm ettirdi Kış aylarında sıcak yuvalarından atılan köpeklere sahip çıkıyor Bir hevesle alınıp sokağa atılan 500 köpeğe bakıyor, ücretsiz olarak sahiplendiriyor
YEREL HABERLER (Özel) Sahipleri tarafından terk edilen köpeklerin ...
Gököz Gölü buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Gököz Gölü buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu
Gemlik’te hasta nakil ambulansı hizmete başlıyor
YEREL HABERLER Gemlik’te hasta nakil ambulansı hizmete başlıyor
İş yerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER İş yerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Bu aparat sayesinde yüzde 67 su tasarrufu sağlanacak Nilüfer Belediyesi su tasarrufu için musluk aparatı dağıtıyor
YEREL HABERLER Bu aparat sayesinde yüzde 67 su tasarrufu ...
(Özel) Köpek yeni doğan bebeği kimseyle paylaşmıyor Annesi "Çocuğumu ben seveceğim" deyince köpek minik bebeği hemen yalamaya başlıyor
YEREL HABERLER (Özel) Köpek yeni doğan bebeği kimseyle ...
Uludağ´daki oteller, sömestir tatilinde yüzde 90 doluluk oranına ulaştı
YEREL HABERLER Uludağ´daki oteller, sömestir tatilinde yüzde 90 ...
Karda traktörlerle drift
YEREL HABERLER Karda traktörlerle drift
Kontrolden çıkan otomobil önce otobüse çarptı sonra durağa daldı: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil önce otobüse çarptı sonra ...
Bursa’da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi servisine ardından durağa girdi:1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi ...
Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı
Bursaspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor taktik çalıştı