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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak

İHA

Bursaspor deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak

Bursaspor, TFF 1.Lig’İn ikinci yarı perdesini Adana Demirspor deplasmanında açıyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda yarın oynanacak olan maçın başlama saati 19.00
TFF 1.Lig’in 18’inci haftasında Bursaspor deplasmanda Adana Demirspor’la karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Kritik maçı hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak’ın yardımcılığını Mehmet Kapluhan ve Ferdi Karadoruk yapacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 52 maçın 24’ünü Bursaspor, 16’sını Adana Demirspor kazanırken, 12 maç beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçtan ise Adana Demirspor 31’lik skorla galip ayrıldı. Son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Antalyaspor’a elendi. Adana Demirspor da aynı turda Sivasspor’a yenilerek kupaya havlu attı.

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