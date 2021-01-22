Adana Demirspor-Bursaspor maçının hakemi belli oldu

TFF 1.Lig’in 18’inci haftasında oynanacak olan Adana DemirsporBursaspor maçını hakem Onur Özütoprak yönetecek.
TFF 1.Lig’in 18’inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda yarın saat 19.00’da oynanacak olan Adana DemirsporBursaspor maçını hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak’ın yardımcılığını Mehmet Kapluhan ve Ferdi Karadoruk yapacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Onur Özütopra yönetiminde 2 maça çıkan Bursaspor, 1 maç kazanıp, 1 maç kaybederken, 12 karşılaşmaya çıkan Adana Demirspor ise 6 maç kazandı, 5 mücadelen mağlup ayrıldı, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.