Çocuklar, traktörün arkasına bağlanan brandayla kaydı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA´nın İnegöl ilçesinde, bir grup çocuk traktörün arkasına bağlanan brandayla karda kayıp, eğlendi.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'nde bir çiftçinin traktörünün arkasına bağladığı branda ile çocuklar kar üzerinde kaydı. Çocukların, traktörün hareket etmesiyle branda üzerinde kaymaları kameralar tarafından kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-01-22 13:16:29



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