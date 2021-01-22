Orman köylüsüne 2 milyonluk destek

Mustafakemalpaşa’da orman köylerine 2020 yılında 2 milyon TL’lik üretim mekanizasyonu desteğinde bulunuldu.

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde, orman içinde veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmeleri desteklenmeye devam ediliyor. Fiilen orman emvali üretiminde çalışan köylülere, üretim mekanizasyon projeleriyle katkı verilen çalışmalar kapsamında, 423 bin TL’si hibe olmak üzere 2 milyon TL’nin üzerinde kredi desteği sağlandı.

3 kırsal mahallede 14 haneye traktör, 4 kırsal mahalleye 38 adet motorlu testere, 1 kooperatife tomruk yükleyici ve 3 orman köylüsüne ise lavanta yetiştiriciliği olmak üzere toplam 2.116.500 TL’lik hibe ve kredi desteğinde bulunuldu. Sağlanan desteğin 423.300 TL’si ise hibe olarak verildi.

2021 yılında da orman köylülerine verilen hibe ve kredi desteklerinin artarak süreceği bildirildi.

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