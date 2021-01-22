Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBursa'da kavga sonrası yaralanarak acil serviste tedaviye alınan Tamer Ü., doktor ve hemşirelere küfredip, saldırmaya çalıştı. Tamer Ü. ve yakınlarının güvenlik görevlileri ve polislere saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Tamer Ü. ve yakınlarının, görevlilere saldırdığı anlar yeralıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA,(DHA)

2021-01-22 16:37:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.