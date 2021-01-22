Bursaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Adana’da tamamladı

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Bursaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarının son antrenmanını Adana’da gerçekleştirdi. Yeşilbeyazlı takım, çabukluk çalıştı.

TFF 1. Lig’in 18. haftasında yarın akşam saat 19.00’da deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Adana’da akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar antrenmanı, pas pres oyunuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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