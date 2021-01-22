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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı

İHA

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kestel kavşağında meydana geldi. Sabahattin V. idaresindeki 16 LPK 77 plakalı aracın kavşakta kırmızı ışıkta geçmesi sonucu diğer yöne geçiş yapan Ali C. idaresindeki 16 JFN plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan B.C.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kestel Devlet Hastanesi kaldırıldı. Bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapanan yol araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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