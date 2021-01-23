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(Özel) Kış geldi, ayıların yine uykusu gelmedi Türkiye’nin tek ayı barınağındaki ayılara kışın özel beslenme Her gün 400 kilo meyve yiyorlar

İHA

(Özel) Kış geldi, ayıların yine uykusu gelmedi Türkiye’nin tek ayı barınağındaki ayılara kışın özel beslenme Her gün 400 kilo meyve yiyorlar

Türkiye’nin tek ayı barınağındaki kış uykusuna yatmayan 71 ayıya özel beslenme programı hazırlandı.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 5’i yavru 66’ı yetişkin olmak üzere 71 ayının bu kış da uykusu gelmedi. Kış aylarında ayılar uyumasa da ‘torpor’ denilen uyuşukluk dönemine giriyor ve metabolizmaları oldukça yavaşladığı için daha az yiyecek veriliyor. Günde bir ayının yaklaşık 5 ilâ 6 kilogram yiyecek yediğini belirten yetkililer, elma, armut, salatalık, tavuk, pelet yem, havuç gibi gıdaların düzenli olarak verildiğini kaydetti. Barınakta ayılara günde 400 kilograma yakın yiyecek veriliyor.

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