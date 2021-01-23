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(Özel) En uzun sevkiyat Tek kanadı 74 metre 26 ton olan rüzgâr türbinleri böyle taşınıyor İzmir’de yapılan rüzgar türbinleri Bursa’ya tırların üzerinde 6 eskort eşliğinde 2 günde getiriliyor Tır sürücüleri taşıdıkları 74 metrelik pervaneyi bir yere çarpmamak için manevralarını büyük bir titizlikle yapıyor

İHA

(Özel) En uzun sevkiyat Tek kanadı 74 metre 26 ton olan rüzgâr türbinleri böyle taşınıyor İzmir’de yapılan rüzgar türbinleri Bursa’ya tırların üzerinde 6 eskort eşliğinde 2 günde getiriliyor Tır sürücüleri taşıdıkları 74 metrelik pervaneyi bir yere çarpmamak için manevralarını büyük bir titizlikle yapıyor

İzmir’den Bursa’ya tırlar üzerinde taşınan dev rüzgâr türbinlerinin sevkıyatı kameralara böyle yansıdı. Her biri 74 metre ve yaklaşık 26 ton olan dev kanatları taşıyan tırlar herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için her manevralarını büyük bir titizlikle yapıyor. Rüzgar türbinleri bir ilden başka bir ile özel izinlerle taşınabiliyor. Proje başlamadan önce güzergâh etütleri yapılırken, taşıma sırasında geçilecek her il ve ilçedeki bölge trafik ekiplerine bilgi verilip trafiğin boş olduğu saatler tercih ediliyor.
Dünyada 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında yaygınlaşan rüzgar enerjisi, küresel elektrik üretiminin parçası haline geldi. Bugün itibarıyla küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü 651 gigavata ulaşarak toplam elektrik üretiminde yaklaşık yüzde 6 pay alıyor.
Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) 2019 raporuna göre, AB ülkeleri aynı yıl elektrik ihtiyaçlarının yüzde 15’ini rüzgar enerjisinden elde etti. Türkiye’nin rüzgar enerjisinden elde ettiği elektrik üretimi ise artış göstererek yüzde 8’e yükseldi. Yine rapora göre Avrupa’daki tüm rüzgar enerjisi kapasitesinin yüzde 67’si 5 ülkede bulunuyor. Almanya 61 GW, İspanya 26 GW, İngiltere 24 GW, Fransa 17 GW ve İtalya 11 GW’ye sahip. Türkiye’nin önünde bulunan İsveç 9 GW kurulu güce sahipken, Avrupa genelinde 7. sırada bulunan Türkiye’nin sahip olduğu kurulu rüzgar enerjisi gücü ise 686 MW’lik artışla 8 GW oldu. Türkiye’de rüzgarı ile nam salmış neredeyse her tepesinde ve vadisinde dev güllerden görmek mümkün.
Her geçen gün gelişen rüzgar enerjisine oranla Türkiye’nin her bölgesinde görülmeye başlanan rüzgar tarlaları vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.
Kimi gün batımı çekilen fotoğraflarda rüzgar güllerini arka fon yapıyor, kimisi drone ile görüntüleyip dev pervanelerin büyük bir zarafetle dönüşünü gözler önüne seriyor. Her biri devasa boyutlardaki rüzgar güllerine ilgi bu kadar büyük olunca bir yerden bir yere taşınmaları da ilginç oluyor.
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi Korubaşı mevkiinde kurulacak olan rüzgar türbini tarlası için İzmir’de yapılan her biri 74 metre ve 26 ton olan dev kanatlar Bursa’ya 2 günde getirildi. Zorlu yolculuk havadan ve yerden İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından görüntülendi.
Kanat taşıma operasyonu 9 personel eşliğinde 6 eskort ile yapıldı. Proje başlamadan günler öncesi etüt çalışmaları yapılan sevkıyat öncesi gerekli izinler alınarak geçiş güzergahındaki her il ve ilçedeki bölge ve şehir içi trafik ekiplerine bilgi verilip trafiğin en az olduğu saatler tercih edildi. Dev kanatlar tırlar üzerinde büyük bir ustalıkla taşındı. Bursa İzmir İstanbul Çevre Yolu kullanılarak Bursa'ya getirilen 14 dev kanat, daha sonra Hasanağa Mahallesin'nden Korubaşı mevkiine ancak iki aracın geçiş yapabildiği duble yoldan getirildi. Zaman zaman toprak yollardan da ilerlemek zorunda kalan tırlar dar virajları üzerlerindeki dev yüke rağmen büyük bir ustalıkla döndü. Bazı yerlerde tırlar dönüş yapamayınca geri geri ilerleyerek bölgeye ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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