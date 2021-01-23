Korsan servis trafikten menedildi, sürücüsüne 6 bin 143 TL ceza



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da polisin yolcu taşıma belgesi olmadığı halde işçi servisi yaptığı ortaya çıkan minibüs, trafikten menedildi. Sürücüye korsan servis taşımacılığı yaptığı için 6 bin 143 TL ceza uygulanırken, minibüsteki 10 işçi, başka araçla evlerine götürüldü.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, 16 E 8096 plakalı servis minibüsünü, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki kontrol noktasında durdurdu. Yapılan kontrolde, içerisinde 10 kişi bulunan minibüsün yolcu taşıma belgesi olmadığı tespit edildi. Minibüs 2 ay trafikten menedilirken, sürücü Muzaffer S.'ye korsan servis taşımacılığı yapmaktan 6 bin 143 TL ceza uygulandı. Minibüsteki fabrika işçileri ise evlerine başka bir araçla götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-01-23 12:28:02



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