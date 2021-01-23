Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mesire alanı açılıyor

Yıldırım Belediyesi tarafından Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mahallesi'nde inşa edilen Mesire Alanı, açılış için gün sayıyor.

Piknik alanları, saha düzenlemeleri ve çocuk oyun alanları tamamlanan Balaban Mesire Alanı’nda, peyzaj çalışmalarında da son aşamaya gelindi. Vatandaşların buluşma ve doğayla kucaklaşma noktası olarak tasarlanan Balaban Mesire Alanı, Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye değer katacak vizyon projelerinden biri olacak.

Toplamda 47 bin 990 metrekarelik alanda planlanan mesire yerinin bünyesinde; piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantası gibi birimler yer alacak. Vatandaşların doğayla kucaklaşmasına olanak tanıyacak Balaban Mesire Alanı, Yıldırımlıların yanı sıra tüm Bursalılara Uludağ’ın eşsiz manzarası eşliğinde şehrin hareketinden uzaklaşarak sosyalleşme ve aileleri ile gönüllerince vakit geçirme imkanı sunacak.

Doğayla buluşma noktası

Yapım çalışmaları tamamlanarak hizmete hazır hale gelen Balaban Mesire Alanı’nın bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şunları söyledi:

“Yıldırım’ın ve Bursa’nın yeşil hüviyeti içerisinde doğal güzellikleriyle bilinen sosyal alanları bir bir hayata geçiriyoruz. Balaban Mesire Alanımız da bölgede yaşayan binlerce hemşehrimize doğrudan hizmet verecek. Projemiz sadece bölgeye veya Yıldırım’a değil Bursa’ya da değer katacak. 7’den 70’e herkesin burada nefes alabileceği, yeşille buluşabileceği güvenli bir alan olacak. Yıldırımlı hemşehrilerimiz günün stres ve yorgunluğunu, aileleriyle birlikte burada atacaklar. İlçemize kazandırdığımız Balaban Mesire Alanı ile Yıldırım’a nefes aldıracak, Bursa’ya da değer katacak kalıcı bir eser oluşturduk. Balaban Mesire Alanımızı tamamlayarak hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha kısa süre içerisinde yerine getirmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.”

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