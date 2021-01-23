Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Bursa Valiliği vatandaşları şiddetli fırtına konusunda uyardı.

Valilikten vatandaşlara şu uyarı geldi. "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah (24.01.2021) saatlerinden itibaren rüzgarların, Kuzey Ege ile Marmara'nın güney ve batısında, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar (4061 km/saat) ve yer yer fırtına (6174 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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