Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İHA

Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Bursa Valiliği vatandaşları şiddetli fırtına konusunda uyardı.
Valilikten vatandaşlara şu uyarı geldi. "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah (24.01.2021) saatlerinden itibaren rüzgarların, Kuzey Ege ile Marmara'nın güney ve batısında, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar (4061 km/saat) ve yer yer fırtına (6174 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'nın minderdeki gururları
YEREL HABERLER Bursa'nın minderdeki gururları
Dünyanın gözü Bursa’da
YEREL HABERLER Dünyanın gözü Bursa’da
Uludağ'da sömestir tatilinin ilk gününde pistler doldu, taştı-YENİDEN
YEREL HABERLER Uludağ'da sömestir tatilinin ilk gününde pistler ...
Uludağ’da sömestre yoğunluğu
YEREL HABERLER Uludağ’da sömestre yoğunluğu
Mustafakemalpaşa Belediyesi'nden esnafa destek
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyesi'nden esnafa destek
Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mesire alanı açılıyor
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mesire alanı açılıyor
Uludağ'da sömestir tatilinin ilk gününde pistler doldu, taştı
YEREL HABERLER Uludağ'da sömestir tatilinin ilk gününde pistler ...
İnegöl'de tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER İnegöl'de tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor
Bursa, MEGİP’te Zirveyi Kimseye Kaptırmıyor
YEREL HABERLER Bursa, MEGİP’te Zirveyi Kimseye Kaptırmıyor
Mobil saha ekibi kar- kış dinlemiyor
YEREL HABERLER Mobil saha ekibi kar- kış dinlemiyor
Korsan servis trafikten menedildi, sürücüsüne 6 bin 143 TL ceza
YEREL HABERLER Korsan servis trafikten menedildi, sürücüsüne 6 bin ...
Oylat Mağarası´daki sıcaklık, kış aylarında da 18 derece ölçülüyor
YEREL HABERLER Oylat Mağarası´daki sıcaklık, kış aylarında da 18 ...
(Özel) En uzun sevkiyat Tek kanadı 74 metre 26 ton olan rüzgâr türbinleri böyle taşınıyor İzmir’de yapılan rüzgar türbinleri Bursa’ya tırların üzerinde 6 eskort eşliğinde 2 günde getiriliyor Tır sürücüleri taşıdıkları 74 metrelik pervaneyi bir yere çarpmamak için manevralarını büyük bir titizlikle yapıyor
YEREL HABERLER (Özel) En uzun sevkiyat Tek kanadı 74 metre 26 ton ...
(Özel) Kış geldi, ayıların yine uykusu gelmedi Türkiye’nin tek ayı barınağındaki ayılara kışın özel beslenme Her gün 400 kilo meyve yiyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Kış geldi, ayıların yine uykusu ...
(Özel) Polise iftiraya verilen beraat bozuldu Polise ‘şerefsiz’ dedi cezayı yedi
YEREL HABERLER (Özel) Polise iftiraya verilen beraat bozuldu Polise ...
Uludağ’ın eteklerinde dörtnala özgürlük
YEREL HABERLER Uludağ’ın eteklerinde dörtnala özgürlük
(Özel) Dünyaya gözlerini yeni açan buzağılar karla tanıştı Sağa sola koşuşturan buzağılar, ayakta durmakta güçlük çekti
YEREL HABERLER (Özel) Dünyaya gözlerini yeni açan buzağılar karla ...
Özel okullara ödenen ücretler artık geri alınacak
YEREL HABERLER Özel okullara ödenen ücretler artık geri alınacak
Savaş uçağını restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturdular Model uçak yaparken savaş uçağı restore etmeyi öğrendiler Türkiye'nin gönüllü savaş uçağı restorasyoncuları
YEREL HABERLER Savaş uçağını restore ederek ilk günkü ihtişamına ...
300 ailenin yüzü güldü
YEREL HABERLER 300 ailenin yüzü güldü
Uludağ'daki orman köşkleri, sömestir tatilinde tamamen doldu
YEREL HABERLER Uludağ'daki orman köşkleri, sömestir tatilinde ...
Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan ...
Sobadan sızan gazdan yaşlı adam öldü, eşinin durumu ağır
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan yaşlı adam öldü, eşinin durumu ...
Bursa'da kısıtlamada aşırı sürat sonu oluyordu
YEREL HABERLER Bursa'da kısıtlamada aşırı sürat sonu oluyordu