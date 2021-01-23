Enkaz altında kalan anne köpek ve 5 yavrusunu itfaiye kurtardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, metruk binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan anne köpek ve 5 yavrusu, İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.
Olay İnegöl ilçesi kırsal Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan metruk binanın çatısı bir anda çöktü. Binanın içinde bulunan anne köpek ve 5 yavrusu, enkaz kaldı. Olay yerinden geçen mahalle sakinleri, enkazdan köpek seslerinin geldiğini fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla enkaz altında kalan anne köpek ve 5 yavrusunu kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yara bulunan köpekler, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-01-23 18:29:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.