Başkan Aktaş'tan, CHP İl Başkanı Karaca'ya 'BESAŞ' cevabı



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın, BESAŞ ekmeğinin fiyatıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yine sosyal medya üzerinden cevap verdi. İstanbul Halk Ekmeğe oranla BESAŞ ekmeğinin 150 gram daha fazla olduğunu belirten Aktaş, BESAŞ'ın 2020 yılında zarar ettiği yönündeki iddiaları da yalanladı.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Bursa Ekmek ve Besin Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (BESAŞ) ekmek fiyatlarını eleştirdi. Karaca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "BESAŞ, 1979´da CHP´li Bursa Belediyesi tarafından kuruldu. Bugün biraz gramaj farkı olmakla birlikte, İstanbul'da Halk Ekmek 1 lira, Bursa'da BESAŞ ekmeği 1,75 lira. BESAŞ 2019'da 3 milyon lira zarar etti. BESAŞ arpalık olmaktan çıkarılsın, ekmek fiyatı makul rakama indirilsin" sözlerine yer verdi.

'YİNE ÇAKTIN'

Karaca'nın yaptığı açıklamaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yine sosyal medya üzerinden cevap verdi. Aktaş yaptığı açıklamada, "Sn. Karaca yine çaktın. 'Biraz gramaj farkı' demişsin, açıklayalım: 4 Ocak´a kadar 250 gr. halk ekmek İstanbul´da 1 TL´ye satılırken; 400 gr. BBB BESAŞ ekmek Bursa´da 1,5 TL´den satılıyordu. Ayrıca; BESAŞ´ın 2020´de zarar etmediği yakında açıklanacak. Peki İBB Halk Ekmek´in `gramaj olarak bizden daha pahalı iken´ 2020´de kaç lira zarar ettiğini bir araştır istersen. Araştırma sonucunda bakalım kime teşekkür edeceksin" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-01-23 21:17:26



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