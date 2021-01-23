Çöken metruk binanın enkazında kalan köpek ve yavrularını itfaiye kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk bir bina çöktü. Enkaz altında kalan bir köpek ve 5 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çitli Mahallesi’nde eriyen karlar metruk bir binanın çökmesine neden oldu. Bina içerisinde kalan bir köpek ve 5 yavrusu enkazın altında kaldı. Gelen köpek seslerini duyan mahalle halkı durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri enkazın altında kalan köpek ve 5 yavrusunu kurtardı. Kurtarılan köpekler tedavileri için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi götürüldü.

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