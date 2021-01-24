Kış ayında ortaya çıkan yılan korkuttu

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Bursa'nın İznik ilçesinde tarlasını süren çiftçi, kış ortasında gördüğü 2 metrelik yılan karşısında şok yaşadı.

İznik ilçesine bağlı Çamdibi Mahallesi'nde tarlasını süren Şaban Yavaş (50), 2 metre boyundaki yılan ile karşılaşınca panik yaşadı. Yavaş, elindeki sopa ile hayvanı etkisiz hale getirdi. Daha sonra baygın olan yılanla fotoğraf çekinen Yavaş, yılanı yeniden doğal hayatına saldı.

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