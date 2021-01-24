(Özel) Buz tutan longoz ormanları görenleri büyülüyor Karacabey longoz ormanları buz tuttu

Doğal güzellikleri ile her mevsim büyüleyen Karacabey longoz ormanlarının buz tutmuş hali havadan görüntülendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altında olan Karacabey longoz ormanları, yılın her mevsiminde farklı güzellikleriyle ön plana çıkıyor. İlkbahar aylarında yemyeşil, sonbaharda turuncu renginin her tonuyla misafirlerini ağırlayan Karacabey longozu, kış mevsiminin gelmesi ile de ayrı bir havaya büründü. Karacabey longozunun içinde bulundurduğu irili ufaklı yüzlerce su birikintisinin buz tutmasıyla muazzam görüntüler ortaya çıktı.

Karacabey longozu, Marmara Denizi’nin güney kıyısında yer alan delta, göl, bataklık, kumul ve subasar orman eko sistemlerinden meydana geliyor. Deltanın batı yarısında toplam alanı 194 hektar olan ve Maliç Deresi tarafından beslenen Dalyan ve Poyraz gölleri, 600 hektar alanı kaplayan sazlıklar, 730 hektarlık bir alana yayılmış dişbudak, kızılağaç ve söğütlerden oluşan subasar ormanlar ve çok çeşitli floraya sahip geniş bir kumul bandı bulunuyor. Longoz ormanları binlerce hayvana da ev sahipliği yapıyor.

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