Park halindeki otomobilde müzik dinleyen 2 gence kısıtlama cezası



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, sokak üzerindeki park halinde olan araç içerisinde oturup müzik dinleyen 2 gence sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 6 bin 300 TL cezai işlem uyguladı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamelarına yansıdı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında seyir halinde uygulama yaparken, park halindeki bir otomobilden müzik sesi geldiğini fark etti. Araca yaklaşarak inceleme yapan polis ekipleri, aracın içinde oturan 2 kişiyi fark etti. Polis ekiplerinin kısıtlamayı hatırlatması üzerine otomobildeki Akif C. ve Dursun S., yemek yiyerek müzik dinlediklerini söyledi. İki gence, sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.O anlar bir işyerinin güvenlik kamelarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-01-24 10:17:45



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