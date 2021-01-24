Ali Akman 10 gole ulaştı - TFF 1.Lig’in en genç golcüsü

Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Adana Demirspor deplasmanında da ağları havalandırarak gol sayısını 10’a yükseltti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç golcüsü Ali Akman, rakip fileleri sarsmaya devam ediyor. Yeşilbeyazlı takımın deplasmanda oynadığı Adana Demirspor maçında galibiyet golünü kaydeden 18 yaşındaki futbolcu, gol sayısını da 10’a yükseltti. Hem Avrupa hem de Türkiye’de birçok takımın transfer listesinde yer alan Ali Akman, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü. Genç futbolcu, bu alanda 12 gollü Altay’ın tecrübeli futbolcusu Marco Paixao’nun hemen arkasında yer alıyor. Akman ayrıca Adana Demirspor maçı sonrası, “Nerede kalmıştık” yorumunda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.