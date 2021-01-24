Emirhan Aydoğan: “Yolumuz uzun, çalışmaya devam”

Bursaspor’un başarılı ismi Emirhan Aydoğan, Adana Demirspor galibiyeti sonrası, “Önemli bir deplasmanda 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Yolumuz uzun, çalışmaya devam” dedi.

TFF 1. Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 21 mağlup eden Bursaspor’da futbolcular büyük mutluluk yaşadı. Yeşilbeyazlı takımın başarılı isimleri arasında yer alan Emirhan Aydoğan, önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizerek şu açıklamayı yaptı:

“Her maça çıkarken taraftarımızın ve şehrimizin desteğini yüreğimizde hissediyoruz. Bu maça da öyle çıktık. Önemli bir deplasmanda 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Yolumuz uzun, çalışmaya devam.”

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