Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada;

"Bursa’da Pazartesi gece 02.00'dan 23.00'a kadar sürecek fırtına, Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (6090 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90120 kilometre/saat beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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