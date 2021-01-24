Bursaspor, Adana’da şut rekoru kırdı

Adana Demirspor’u deplasmanda 21 mağlup eden Bursaspor, zorlu karşılaşmada çektiği 19 şutla sezon rekoru kırdı.

TFF 1.Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 21 yenen Bursaspor, aldığı üç puanın yanında sezonun en çok şut çektiği maçına da imza attı. Yeşilbeyazlı takım, 90 dakika boyunca rakip kaleye 19 şut gönderdi. Bu şutların 7’sinde isabet sağlayan Bursaspor, rakip ağları da iki kez sarsmayı başardı.

Yeşilbeyazlıların bu rakamı, yüzde 41 topla oynama oranı ile elde etmesi de dikkat çekti.

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