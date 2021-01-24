Havalar ısındı, çocuklar sokağa koştu Hem yasağı deldiler hem de maske ve sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Bursa'da soğuk ve dondurucu havaların ardından havalar tekrar ısınmaya başladı. Sıcak havayı görünce kendilerini sokağa atan bir grup çocuk, kısıtlamaya rağmen top ve kartopu oynadı.

Korona virüs denetimleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. İnegöl'de polis ekipleri gelen tüm araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Havaların bir haftadır soğuk olması nedeniyle sokaklarda kimseyi görmek mümkün olmazken, sıcaklıkların artmasıyla vatandaşlar yine kendilerini sokağa attı. Sokağa çıkmaları yasak olmasına rağmen 20 yaş altı çocuklar sokaklara çıktı. İnegöl'de bir grup çocuk, maske ve sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokakta hem top hem de kartopu oynadı. O anlar ise kameraya yansıdı. Sokakta olan bazı çocuklar sivil ekipler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi. Kurallara uymayanlar hakkında ise işlem yapıldı.

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