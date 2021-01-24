İnegöl Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

İHA

İnegöl Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

'İnegöl her şeye değer' sloganı ile ilçedeki eksikliklerin giderilmesi ve yeni projeler ile şehre değer katması için topyekûn mücadele eden İnegöl Belediyesi, hafta içi hafta sonu demeden çalışmalarına hızla devam ediyor.
Yasak, tatil demeden vatandaşa hizmet odaklı çalışma prensibi ile eksiklerin giderilmesi noktasında topyekûn hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, hafta sonunda da bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. BursaAnkara karayolu İnegöl güzergâhı bölgesinde orta refüj çalışmalarında tretuvar yapımı yüzde 95 tamamlanırken, Alanyurt bölgesinin tamamında ise tretuvar ve bordür çalışması devam ediyor. BursaAnkara karayolunda İnegöl sınırları içerisinde kalan 6 kilometrelik hattı yenileme çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, tretuvar çalışmasının yüzde 95’ini tamamladı. Kaldırım ve tretuvar yapım işinin tamamıyla bitmesinin ardındanım peyzaj düzenlemesine geçilerek 6 kilometrelik alan ihtişamlı görünümüne kavuşmuş olacak.
Planlamalar dâhilinde Alanyurt bölgesini kapsayan tretuvar çalışmalarına Cumhuriyet Mahallesinden devam eden İnegöl Belediyesi, kötü durumda olan yol ve kaldırımları bir an önce toparlamak için hız kesmeden değişim çalışmasını sürdürüyor. Ekipler hafta sonu mesaisinde Cumhuriyet Mahallesindeki eksik bölgelerdeki tretuvarları yenileyemeye devam etti.
Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan eksikleri bir bir gideren İnegöl Belediyesi, doğalgaz ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı kırsal Kulaca Mahallesinde 8 bin metrekare parke taşı uygulamasını sürdürüyor. Alt yapısı tamamlanan diğer bölgelerde parke taşı çalışması devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlçelerde içme suyu yatırımları sürüyor
YEREL HABERLER İlçelerde içme suyu yatırımları sürüyor
Uludağ'da pistler doldu taştı
YEREL HABERLER Uludağ'da pistler doldu taştı
Yaşlı adam kaza yapınca imdadına polisler yetişti
YEREL HABERLER Yaşlı adam kaza yapınca imdadına polisler yetişti
(Özel) Bursa’da dizi oyuncusu sahte içkiden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da dizi oyuncusu sahte içkiden hayatını ...
Tasarrufta Yıldırım farkı
YEREL HABERLER Tasarrufta Yıldırım farkı
Bursa’da yangın mağduru esnafın yaraları sarıldı
YEREL HABERLER Bursa’da yangın mağduru esnafın yaraları sarıldı
Uludağ'da, sis ve kar yağışına rağmen pistler doldu
YEREL HABERLER Uludağ'da, sis ve kar yağışına rağmen pistler doldu
Enkaz altından kurtarılan köpek ile 5 yavrusu sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Enkaz altından kurtarılan köpek ile 5 yavrusu ...
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Asla teslim olmayın"
YEREL HABERLER Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Asla teslim ...
Bursaspor kazanmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor kazanmaya devam ediyor
Anadolu ağırlık ve ölçüleri sergisi büyüledi
YEREL HABERLER Anadolu ağırlık ve ölçüleri sergisi büyüledi
Nilüfer deplasmanda galip
YEREL HABERLER Nilüfer deplasmanda galip
Çevikel: "Ekonomiden sosyal sorumluluğa kadar çözümsel projeler geliştireceğiz"
YEREL HABERLER Çevikel: "Ekonomiden sosyal sorumluluğa kadar ...
Havalar ısındı, çocuklar sokağa koştu Hem yasağı deldiler hem de maske ve sosyal mesafeyi hiçe saydılar
YEREL HABERLER Havalar ısındı, çocuklar sokağa koştu Hem yasağı ...
Vertigo sorunu olanlar bunlara dikkat
YEREL HABERLER Vertigo sorunu olanlar bunlara dikkat
İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan karbonmonoksit uyarısı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan karbonmonoksit ...
Vakıflar Bursa'da 20 gayrimenkulü kiraya veriyor
YEREL HABERLER Vakıflar Bursa'da 20 gayrimenkulü kiraya veriyor
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Bursaspor, Adana’da şut rekoru kırdı
YEREL HABERLER Bursaspor, Adana’da şut rekoru kırdı
Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Bulutların dansı büyüledi
YEREL HABERLER Bulutların dansı büyüledi
İsmail Çokçalış: “Her geçen gün büyüyoruz"
YEREL HABERLER İsmail Çokçalış: “Her geçen gün büyüyoruz"
(Özel) Suudi Arabistan Krallığı’nın tespihleri İznik’ten Suudi Arabistan Kraliyet ailesine özel yakut, zümrüt, ve safir süslemeli tespihleri İznik’te yapılıyor
YEREL HABERLER (Özel) Suudi Arabistan Krallığı’nın tespihleri ...
Bu yıl da geleneğini bozmadılar Kar banyosunun ardından buz gibi suya girdiler
YEREL HABERLER Bu yıl da geleneğini bozmadılar Kar banyosunun ...