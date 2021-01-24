İnegöl Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

'İnegöl her şeye değer' sloganı ile ilçedeki eksikliklerin giderilmesi ve yeni projeler ile şehre değer katması için topyekûn mücadele eden İnegöl Belediyesi, hafta içi hafta sonu demeden çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yasak, tatil demeden vatandaşa hizmet odaklı çalışma prensibi ile eksiklerin giderilmesi noktasında topyekûn hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, hafta sonunda da bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. BursaAnkara karayolu İnegöl güzergâhı bölgesinde orta refüj çalışmalarında tretuvar yapımı yüzde 95 tamamlanırken, Alanyurt bölgesinin tamamında ise tretuvar ve bordür çalışması devam ediyor. BursaAnkara karayolunda İnegöl sınırları içerisinde kalan 6 kilometrelik hattı yenileme çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, tretuvar çalışmasının yüzde 95’ini tamamladı. Kaldırım ve tretuvar yapım işinin tamamıyla bitmesinin ardındanım peyzaj düzenlemesine geçilerek 6 kilometrelik alan ihtişamlı görünümüne kavuşmuş olacak.

Planlamalar dâhilinde Alanyurt bölgesini kapsayan tretuvar çalışmalarına Cumhuriyet Mahallesinden devam eden İnegöl Belediyesi, kötü durumda olan yol ve kaldırımları bir an önce toparlamak için hız kesmeden değişim çalışmasını sürdürüyor. Ekipler hafta sonu mesaisinde Cumhuriyet Mahallesindeki eksik bölgelerdeki tretuvarları yenileyemeye devam etti.

Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan eksikleri bir bir gideren İnegöl Belediyesi, doğalgaz ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı kırsal Kulaca Mahallesinde 8 bin metrekare parke taşı uygulamasını sürdürüyor. Alt yapısı tamamlanan diğer bölgelerde parke taşı çalışması devam edecek.

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