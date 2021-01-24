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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kolaylı: "Uğur Mumcu’nun gazetecilik idealleri yaşıyor"

İHA

Kolaylı: "Uğur Mumcu’nun gazetecilik idealleri yaşıyor"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Uğur Mumcu öldürülse de, gazetecilik ideallerinin yaşatıldığını kaydetti.
Kolaylı, hayatı boyunca halkın doğru bilgiye ulaşması için araştırmacı gazetecilikten ödün vermeden çalışan gazeteci yazar Uğur Mumcu’yu, katledilişinin 28. yılında saygıyla andıklarını söyledi. Kolaylı şöyle devam etti:
"Basın tarihimize baktığımızda çok üzücüdür ki; onlarca suikast gerçeğiyle yüzleşiriz. İlk basın şehidimiz olan Hasan Fehmi’den Uğur Mumcu’ya, Taner Kışlalı’dan, Abdi İpekçi ve Çetin Emeç’e kadar onlarca meslektaşımız hain suikastlar sonucu öldürüldü. Basın tarihimizin en acı suikastlarından biri, 24 Ocak 1993 tarihinde, Ankara’da yaşandı. Araştırmacı, hukukçu, gazeteci ve yazar meslektaşımız Uğur Mumcu, aracına konan bombanın patlatılması sonucu haince öldürüldü. Gerçekleri korkusuzca yazan kalemi susturuldu. Bu hain suikast kendisini çok sevdiği halkından koparsa da, Uğur Mumcu’nun gazetecilik idealleri genç kuşaklara miras kaldı. Basınımızın içinde bulunduğu olumsuz koşullara rağmen genç meslektaşlarımızın Uğur Mumcu’nun gazetecilik ideallerini gururla takip ettiğini büyük bir mutlulukla izliyor, gurur duyuyoruz. Ölüm yıl dönümünde saygıyla andığımız Uğur Mumcu Türkiye’nin gerçek aydınıydı. Meslektaşımız Uğur Mumcu; haksızlığın ve hukuksuzluğun ve özellikle Fetullahçı Terör Örgütü’nün üzerine korkusuzca gidiyordu. Cumhuriyet’in, Atatürk ilkelerinin ve özgürlüğün yorulmaz savunucusu olan Uğur Mumcu’nun katledilişinin ardından 28 yıl geçmesine rağmen, kanlı suikastın aydınlatılamamış olmasının üzüntüsü içindeyiz. Hayatı boyunca halkın doğru bilgiye ulaşması için gazetecilikten ödün vermeyen meslektaşımız Uğur Mumcu’yu, saygı ve rahmetle anıyor, fedakârca habercilik yapan meslektaşlarımızın susmayacağını, susturulamayacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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