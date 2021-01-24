Bursa'da dizi oyuncusu hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı

Derya EVREN-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)BURSA´da çok sayıda dizide rol alan tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş (38), evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, sara hastası olduğu bildirilen Yalçıntaş´ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Bursa´nın merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi, Şehit Tarkan Demirci Sokak'taki bir apartmanın 4´cü katında oturan tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş´tan ailesi, dün akşam saatlerinden itibaren haber alamadı. Birçok tiyatro oyununun yanı sıra televizyon dizilerinde de rol alan ve sara hastası olduğu bildirilen Yalçıntaş´a ulaşılamaması üzerine annesi Nermin Yalçıntaş, oğlunun yaşadığı daireye girdi. Ercan Yalçıntaş´ın hareketsiz bedeniyle karşılaşan anne ile yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Yalçıntaş´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçıntaş´ın yatağının başında ise çok sayıda kolonya şişesinin bulunduğu belirtildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yalçıntaş´ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Bölümü mezunu Ercan Yalçıntaş'ın şüpheli ölümü ile ilgili Polis, soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Gürkan DURAL
2021-01-24 15:42:07
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