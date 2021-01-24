Bursa'da renk cümbüşü Gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

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Bursa'da beliren gökkuşağı seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Şehir merkezinde öğleden sonra ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntü oluşturdu. Gökkuşağını görüntülemek isteyen vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Güneşin etkisiyle yaklaşık 15 dakika boyunca gözlemlenebilen gökkuşağı büyük bir beğeni ile izlendi.

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