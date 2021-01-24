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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de satranç turnuvasına büyük ilgi

İHA

Nilüfer’de satranç turnuvasına büyük ilgi

Nilüfer Belediyesi’nin, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği “12 Yaş Altı Çevrim İçi Satranç Turnuvası” büyük heyecana sahne oldu. 3 kategoride toplam 160 sporcu, dereceye girebilmek için hamlelerini yaptı.
Her yaştan insanı sporla buluşturmak için projeler hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, çeşitli spor branşlarına yönelik düzenlediği etkinlik ve turnuvalarla da genç yaşlı herkesi spora teşvik ediyor. Nilüfer Belediyesi, salgın döneminde de özellikle çocukların spordan uzak kalmaması amacıyla çevrim içi satranç turnuvası düzenledi. Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen “Nilüfer Belediyesi 12 Yaş Altı Çevrim İçi Satranç Turnuvası”, büyük ilgi gördü. chess.com internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen turnuvaya 8 yaş, 10 yaş ve 12 yaş olmak üzere 3 ayrı kategoride, toplam 160 sporcu katıldı. Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çocukları ve gençleri sporla buluşturarak, böylece onların beden ve zihin gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Erdem, “Biz çocuklarımızın sporla ve sanatla iç içe büyümesini destekleyen bir felsefeye sahibiz. Çünkü sanatla ve sporla beslenen bir kişilik, hayata daha sevgiyle bakan, inceliklerle örülmüş ve centilmenlik ruhu kazanmış, yaşam olgunluğu kazanmış bir kişilik olacaktır. Buna bir de satrancın katacağı kazanımları ekleyince, eminim ki gelecek nesiller daha aydınlık bireyler olacaktır” dedi.
Atletizmden voleybola, futboldan basketbol ve hentbola kadar Nilüfer Belediyesi olarak spora verdikleri katkıları paylaşan Başkan Turgay Erdem, satranç sporunun gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını da ifade etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Satranç bilindiği gibi insanı çok yönlü geliştiren bir zekâ oyunudur. Satranç, bence her çocuğun öğrenmesi gereken bir oyun. Nilüfer Belediyesi olarak satranç kulübü kurma çalışmamız var. Satranç sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, turnuvanın düzenlenmesinde emeği olan herkese ve katılan sporculara teşekkür etti.
Nilüfer Belediye Meclisi Sağlık ve Spor Komisyonu Başkanı Atakan Çorbacı da, satranç sporunun gelişmesinde yerel yönetimlerin daha etkin olması gerektiğini söyledi. Çorbacı, Nilüfer Belediyesi’nin satranç sporuna gereken desteği vereceğini de ifade etti.
Konuşmaların ardından “Nilüfer Belediyesi 12 Yaş Altı Çevrim İçi Satranç Turnuvası” başladı. Sporcular, rakiplerini eleyip, dereceye girebilmek için hamlelerini yaptı. Gün boyu süren ve büyük heyecana sahne olan turnuvayı, satranç tutkunları da canlı olarak takip etti. Çevrim içi düzenlenen turnuvada dereceye girenler ödüllerini, önümüzdeki günlerde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’den alacak.

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