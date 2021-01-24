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Bursa'da etkili olan şiddetli lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos zaman zaman şiddetini arttırdı. Evlerinden markete alışveriş yapmak için çıkan vatandaşlar esen şiddetli lodos karşısında düşmemek için direndi. Lodosun hızı 60 kilometreye kadar ulaşırken, gece saat 23.00'den sonra hızını daha da arttırması bekleniyor. Uzmanlar vatandaşları zehirlenmelere karşı uyardı.

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