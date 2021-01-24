Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları başladı

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TFF 1. Lig’in 19. haftasında sahasında Altınordu’yla karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Adana Demirspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Ayrıca yeşilbeyazlılarda morallerin yerinde olduğu gözlendi.

Bursaspor, hazırlıklarını salı günü gerçekleştireceği antrenman ile sürdürecek.

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