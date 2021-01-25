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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orhangazi altyapısına 7,5 milyonluk yatırım

İHA

Orhangazi altyapısına 7,5 milyonluk yatırım

Bursa il merkezinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yüzde 100’e varan oranda birbirinden ayıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ tarafından yapılacak 7,5 milyon TL’lik yatırımla Orhangazi ilçesinde de yağmursuyu hattı imalatlarına start verdi.
Küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak ani yağışlar yüzünden yaşanan sel felâketleri son yıllarda dünya genelinde önemli bir mesele hâline gelirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi gerek merkezde gerekse de 17 ilçedeki yağmur suyu hattı yatırımlarıyla muhtemel taşkınların önüne geçiyor. Şehir merkezinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yüzde 100’e varan oranda birbirinden ayıran Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi İlçesi’nde de yağmur suyu hattı imalatlarına başladı. BUSKİ marifetiyle yapılan ve yaklaşık 7,5 milyon TL’ye mal olacak çalışmalar kapsamında İznik yolu üzerinden Orhangazi ilçe merkezine doğru olan güzergahta yaklaşık 1400 metre uzunluğunda, 1600 ve 1400 çaplı yağmursuyu hatlarının imalatı yapılacak.
Güçlü altyapı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sebebiyle bütün dünyada yatırımların neredeyse durma noktasına geldiği bir dönemde Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle ve ulaşım ve altyapı yatırımlarından kesinlikle taviz vermediklerini söyledi. Sağlıklı kentlerin ancak güçlü bir altyapı üzerine inşa edileceğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Altyapı yatırımları yer altında olması nedeniyle görülmez ancak, büyük bütçeli olan bu yatırımlar, sağlıklı şehirlerin olmazsa olması. Yağmur suyu hatlarının kanalizasyon hatlarından ayrılması çalışmalarını kent merkezinde tamamladık. Şimdi Orhangazi’de bu çalışmayı başlatıyoruz. Program dahilinde tüm ilçelerimizin daha sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yatırımlarımız devam edecek” dedi.

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