Hırsızlar suçüstü yakalandı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde biber kurutma tesisini soyan hırsızlar çaldıkları malzemeleri satarken suçüstü yakalandı.

Kırsal Ovaazatlı Mahallesinde meydana gelen olayda biber kurutma tesisinden kablo ve malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, tespit ettikleri 10 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından 150 bin TL değerindeki malzemeleri satmaya çalışan 3 şüpheli Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen malzemelerle birlikte yakalanan şüpheliler O.G, S.G, Y.U,İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Haklarında düzenlenen evrakla mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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