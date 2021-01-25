Osmangazi metrûk binalardan temizleniyor

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metrûk binaları yıkıyor.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri son olarak Namık Kemâl Mahallesi Akıncı Çıkmazı üzerinde bulunan metrûk yapının yıkımını gerçekleştirdi. İlk olarak sokağın güvenliği sağlayan ekipler, daha sonra bakımsızlık sebebiyle harabeye dönüşen yapıyı iş makinesi ile yıktı. Yıkım çalışmasını izleyen mahalle sakinleri, harabeye dönüşen metruk binanın özellikle çocuklar için büyük tehlike arz ettiğini, kimi zaman da madde bağımlılarının mekâni hâline geldiğini ifade ederek, yıkımdan dolayı Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metrûk binaları, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini belirtti.

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