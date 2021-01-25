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Uludağ'da doluluk oranı yüzde 90'a ulaşan otellerdeki eğlenceler korona virüse davetiye çıkarıyor Sosyal medyada paylaşılan toplu eğlence görüntülerine tepki yağıyor

İHA

Uludağ'da doluluk oranı yüzde 90'a ulaşan otellerdeki eğlenceler korona virüse davetiye çıkarıyor Sosyal medyada paylaşılan toplu eğlence görüntülerine tepki yağıyor

Kış turizminin merkezi Uludağ'da otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Hafta sonu kısıtlamaya rağmen bir yasak olmayan Uludağ'da topluluklar halinde yapılıp görüntülenen eğlenceler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Rusya ve Arap ülkeleri başta olmak üzere yabancı Türkiye'nin birçok yerinden de yerli turistleri ağırlamaya başlayan Uludağ'da hem hafta içi hem de hafta sonu konaklayanlar rahatlıkta pistlerde kayak yapıp gönüllerince gezip eğlenebiliyor.
Otel önlerinde bir araya gelen kalabalık gruplar yan yana kar üzerinde sucuk ekmek yaparken ve gece yarılarına kadar devam eden alkollü eğlencelerini, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları görüntüleri umursamazca sosyal medyada yayınlıyor. Bu görüntüler hafta sonu kısıtlamasını evlerinde geçirmek zorunda kalan Bursalılar başta olmak üzere tüm vatandaşları çileden çıkardı.
Sosyal medyada paylaşılan eğlence görüntülerine kısa sürede binlerce insan tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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