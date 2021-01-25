Bursa'da hayatını kaybeden genç oyuncu, babasının mezarına defnedildi



Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da, dün hayatını kaybeden dizi ve tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş (38) babası Vedat Yalçıntaş için yaptırdığı mezarın üzerine defnedildi. Mezar taşındaki 'Mekanın cennet olsun canım babam' yazısı dikkat çekti.

Bursa´nın merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi, Şehit Tarkan Demirci Sokak'taki bir apartmanın 4´cü katında oturan tiyatro ve dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş, dün hayatını kaybetti. Polis ekipleri, ölüm sebebinin anlaşılabilmesi için soruşturma başlatırken, cenazesi de Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı. Ercan Yalçıntaş´ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından buradan alınarak Kent mezarlığı' na götürüldü, burada kılınan cenaze namazının ardından, babası Vedat Yalçıntaş için yaptırdığı mezarın üzerine defnedildi. Ercan Yalçıntaş´ın 2009 yılında vefat eden babasının mezar taşında yazan 'Mekanın cennet olsun canım babam' cümlesi dikkat çekti.

OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNİ ANNESİ BULDU

Bursa´da bir apartmanın 4. katında oturan tiyatro ve dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş´tan ailesi, önceki akşam saatlerinden itibaren haber alamadı. Birçok tiyatro oyununun yanı sıra çok sayıda televizyon dizisinde de rol alan ve sara hastası olduğu bildirilen Yalçıntaş´a ulaşılamaması üzerine; annesi Nermin Yalçıntaş, dün oğlunun yaşadığı daireye girdi. Ercan Yalçıntaş´ın hareketsiz bedeniyle karşılaşan anne ile yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Yalçıntaş´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçıntaş´ın yatağının başında ise çok sayıda kolonya şişesinin bulunduğu belirtildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Bölümü mezunu oyuncunun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için açılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

2021-01-25 13:24:17



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