Vakıflar Bursa'da 20 gayrimenkulü kiraya veriyor

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Osmangazi, Yıldırım, Orhangazi, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir'de bulunan toplam 20 adet gayrimenkulünü kiraya çıkarttı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kiraya verilecek olan 20 adet taşınamazın alanları 15 metrekare ile 4 bin 500 metrekare arasında değişiyor. Cinsleri tuvalet, işyeri, çay bahçesi, depo, mahalli el sanatları, katlı otopark, oda, arsa ve kestanelik olarak değişen taşınmazların aylık tahmini bedelleri ise 65 TL ile 11 bin TL arasında değişiyor. İhale 17 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 11.00'da Çırpan Mahallesi, F.Korutürk Caddesi No:133 Osmangazi Bursa adresindeki ihale salonunda yapılacak.

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