Bursa'da feci kaza: 3 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza BursaAnkara yolunda meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya doğru seyir halinde olan Ümit D. idaresindeki 26 ADP 554 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak ancak durabildi. Sürücü ağır yaralanırken, araçta bulunan kızı Afranur D. ve torunu Muhammed Emin D. hafif şekilde yaralandı. 3 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürürken, sürücü Ümit D'nin hayatî tehlikesi sürüyor.

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