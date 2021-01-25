İnegöl Belediyesinden koltuk döşeme kursu

İnegöl Belediyesi, mobilyanın başkenti ilçede koltuk döşeme ve dikiş kursu açıyor. 30 kişi kontenjanla başlayacak kursta, 16 haftalık eğitimi tamamlayıp sertifikasını alan kursiyerler İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine yönlendirilerek iş bulmaları sağlanacak.

Mobilyanın başkenti İnegöl’de üreticiler vasıflı eleman bulma konusunda zorluk yaşarken, İNESMEK koltuk döşeme ve dikiş elemanı kursu açma kararı aldı. İnegöl Mobilyacılar Odası, Halk Eğitim Merkezi ve Ayhan Makine firmasının katkılarıyla açılacak kursun duyurusu, bugün 14.30’da Belediye Encümen Salonunda yapılan basın toplantısında yapıldı.

Haftada 3 gün, günlük 4 saat olacak şekilde toplam 16 hafta sürecek kursa ilişkin basın toplantısında Belediye Başkanı Alper Taban ile Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk de hazır bulundu. Kurs ve kayıtlarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün güzel bir çalışmanın duyurusunu yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Malumunuz pandemi dönemindeyiz. Bu durumdan olumsuz etkilenen işletmelerimiz, vatandaşlarımız, çalışanlarımız var. Bu süreçte onlara destek olabilmek için rutin çalışmalarımızın yanı sıra istihdam oluşturabilmek, vatandaşlarımıza meslek kazandırmak adına bu çalışmayı hayata geçiriyoruz. Mobilya sektörü şehrimizin lokomotif sektörü. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz İstihdam Ofisimizde vatandaşımızdan gelen talepleri görebiliyoruz. Yine bu merkezde iş alımlarında işletmelerimizin açık pozisyonlarını görebiliyoruz. Buradan ihtiyacın ne olduğunu çıkartmaya çalışıyoruz. 2020 yılı itibarı ile İstihdam Ofisimize yaklaşık bin civarında vatandaşımız başvuruda bulundu. Başvuru yapan vatandaşlarımızdan 300 kişiye İstihdam Ofisimiz aracılığıyla iş imkanı sağlandı. İlçemizdeki kurumlar, STK’lar mesleki yeterlilik kursları ile mobilya sektörüne donanımlı personeller yetiştirmeye çalışıyor. Bugün de bu mana da sektöre katkı sağlayacak olan kursumuzun duyurusunu yapmak için bir aradayız. Dikiş konusunda özellikle hanımefendilerin bu işe daha yatkın olduğunu biliyoruz. Onların sektörde yer alabilmesi ve koltuk dikimi konusunda eğitim alabilmesi adına İNESMEK bünyesinde kursumuzu açıyoruz. Kursa katılmak isteyen vatandaşlarımız Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezimize müracaat yapabilirler. Kurs kontenjanımız 30 kişi ile sınırlıdır. Eğitim programımız 16 hafta sürecektir. Kursumuza katılmak isteyen vatandaşlarımız detaylı bilgiyi kurs merkezimizden alabilirler. Bu projenin hayata geçmesindeki katkılarından dolayı Mobilyacılar Odamıza, Halk Eğitim Merkezimize ve kursumuza makine desteği sağlayan Ayhan Makine firmasına çok teşekkür ediyorum. Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Açık iş pozisyonlarında, eleman açığı olan sektörlerde bu tarz eğitimlerimiz devam edecek. Bizler İnegöl Belediyesi olarak bu konuda iş birliğine daima açığız” dedi.

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