Jandarma, kaçak avcıların 'mühre' olarak kullandıkları ördekler ile silahlarına el koydu



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)BURSA´da kaçak avlanan iki şüpheli, Jandarma ekipleriyle girdiği kovalamacadan sonra yakalandı. 11 adet `mühre´ olarak kullanılan canlı ördek ile sazlık içerisine gizlenen iki av tüfeği ele geçirildi. Kaçak avlanan, iki şüpheliye 15 bin TL ceza kesildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi, Uluabat Mahallesi Göl kıyısında meydana geldi. Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, devriye gezdiği sırada bir ticari araç içerisinde şüpheli hareketler sergileyen 2 kişiyi tespit etti.. O sırada şüpheliler araç ile birlikte olay yerinden kaçmaya başladı. Bunun üzerine Jandarma ekipleri takibe aldı. Kovalamaca sırasında ticari aracın, içerisindeki şüpheliler iki farklı yerde durarak sazlık alana doğru içinde malzemelerin olduğu iki çuvalı, atarak kaçmaya devam etti. Yapılan takip sonucunda iki şüpheli, Uluabat Mahallesi´nde aracı bırakarak, yaya olarak kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandılar.

11 ADET CANLI MÜHRE YAKALANDI

Jandarma ekipleri, yaptığı aramada iki çuval içerisinde avlanmak için kullandıkları ve `mühre´ olarak adlandırılan 11 adet canlı ördek ile sazlıkların içerisine gizlenmiş iki adet av tüfeği buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli O.T. (34) ve R.T. (65) ise ava kapalı günde; belgesiz, kotasız, canlı mühre kullanarak ruhsatsız ve takozsuz tüfekler ile avlandıkları için işlem yapıldı. Ele geçirilen 11 adet canlı ördek, 2 adet çifte av tüfeği olay yerine çağırılan Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheliler hakkında her birine ayrı ayrı 7 bin 500 TL olmak üzere toplamda 15 bin TL para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-25 17:05:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.