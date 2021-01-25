Tomruk yüklü tır devrildi, ilçe yolu ulaşıma kapandı

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Bursa'da tomruk yüklü tır devrildi. Tonlarca tomruk yola saçılırken, ilçe yolu ulaşıma kapandı.

BursaOrhaneli yolunda ilerleyen tomruk yüklü tır yolların kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Tırda bulunan tonlarca tomruk yolu kapattı. Tırın devrilmesi dolasıyla araçlar ilerleyemedi. Ekiplerin yolu açma çalışması devam ediyor.

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