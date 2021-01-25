Bursa semaları gökkuşağı ile renklendi

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA´da yağmur sonrası kent semalarından görülen gökkuşağı, ortaya renkli görüntüler çıkardı.Bursa´da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışlarının ardından, hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kentteki hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Kentte kısa süreli etkili olan yağmur sonrası ise, oluşan gökkuşağı ortaya renkli görüntüler çıkardı. Kent semaları yarım daire şeklini alan gökkuşağının renkleriyle kısa bir süre hoş manzaralar oluşturdu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-25 17:33:21



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