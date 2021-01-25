Bursa'da 300 yıllık cami 3 yıldır onarılmayı bekliyor 3 yıl önce tadilata alınan Mudanya'daki Ömerbey Camii ihtişamına kavuşacağı günü bekliyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 300 yıllık Ömerbey Camii, tadilata alındığı 2018 yılından beri ilk günkü ihtişamına kavuşmayı bekliyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1715 yılında Ömer Bey tarafından yaptırılan 200 metrekarelik Ömerbey Camii'nde onarım için yapılan müracaatlar sonrasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle tadilat çalışmalarına başlandı. 18 Haziran 2018 tarihinde cami ibadete kapatılarak, yenileme çalışmalarına başlandı. Restorasyon ihalesi 300 günde teslim edilmek kaydıyla yüklenici firmaya verildi. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen minarenin dışında caminin bitirilmesini gösteren hiçbir şey olmaması cami cemaati ve çevre esnafını endişelendiriyor.

Birçok dernek, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin girişimlerinin neticesiz kalmasının ardından çevre esnafı ve Ömerbey Camii cemaatinin imza toplayarak yaptıkları müracaat da sonuçsuz kaldı. Çevre esnaf ve cemaat, caminin orijinal haline sadık kalınarak onarılıp yeniden ibadete açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Öte yandan, halk arasında cami enkazının çevresinin sıkı korunması nedeniyle kazı sırasında caminin içinde bir dehliz bulunduğu ve bu yüzden inşaatın bitirilmediği söylentilerinin dolaştığı öğrenildi.

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