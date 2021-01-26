Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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