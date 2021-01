'Hayat'ta soluduğunuz hava tertemiz

Özel Hayat Hastanesi, misafirlerinin daha steril bir ortamda hizmet alması adına, yüzde 99 oranında korona virüsün yanı sıra mikrop ve zararlı gazları yok ettiği onaylanan hava sterilizasyon cihazlarını kullanmaya başladı.

Hayat Hastanesi tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs ile yaptığı mücadelede her yöntemi kullanarak, misafirleri için en steril ortamı oluşturuyor. Tüm dünyada korona virüs ile mücadele adına çeşitli çalışmalar yürütülürken, bazı kurumlar bu çalışmaları daha da ileriye götürme adına faaliyetlerini ve yatırımlarını arttırıyor. Covid19 ile en ön safhada özveriyle mücadelesini sürdüren hastane, yüzde 99 oranında Covid19 virüsünü, yanı sıra mikrop ve zararlı gazları yok ettiği onaylanan hava sterilizasyon cihazlarını kullanmaya başladı.

Salgınla mücadelelerinin her şekilde sürdüğünü belirten Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, “Bu zor süreçte çalışmalarımızı sağlık personeli olarak özveriyle sürdürürken bir yandan da mücadelemizi destekleyen yatırımlar yapmaya ve projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda misafirlerimiz ve çalışanlarımızın sağlığını gözeterek, insan sirkülasyonunun fazla olduğu alanlarda havayı filtre eden, virüs yükünü yüzde 99 oranında engelleyen filtre sistemlerini hastanemizin kritik noktalarına yerleştirdik. Cihazlarımız sayesinde havada bulunan mikrop, virüs ve zararlı gazlar temizleniyor. Biz misafirlerimize ve çalışanlarımıza daha steril bir ortam sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Maske, mesafe ve temizlik konusundan taviz vermeden topyekûn mücadelemizi her koldan sürdürmeye devam etmeliyiz” dedi.

